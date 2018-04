Com lesão leve, Agüero não desfalca Atlético de Madrid

Agüero se contundiu durante a derrota do Atlético de Madrid por 5 a 2 para o Barcelona, sábado, no Camp Nou. O atacante argentino marcou o primeiro gol do time madrilenho e foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo pelo brasileiro Cléber Santana.

A situação é a mesma do português Simão Sabrosa, que sofreu lesão leve na perna esquerda contra o Barcelona e deve ter condições de atuar na quarta-feira. Depois da derrota de sábado, o Atlético de Madrid está em penúltimo lugar no Campeonato Espanhol, com apenas um ponto após três rodadas.