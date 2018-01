Com lesão muscular, Benzema para por tempo indeterminado no Real Madrid

O elenco do Real Madrid se reapresentou neste sábado com uma péssima notícia para o elenco. Depois de passar por exames médicos, o atacante francês Karim Benzema foi diagnosticado com uma lesão muscular. O clube espanhol, porém, não determinou o tempo de recuperação.

+ Barcelona faz três e afasta rival Real Madrid da briga pela liderança

"Após exames realizados hoje (sábado) em nosso jogador Karim Benzema pelo departamento médico do Real Madrid, diagnosticou-se uma lesão no músculo do bíceps femoral da perna direita", informou o clube em seu site. A tendência é que o atacante fique afastado por algumas semanas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A última partida de Karim Benzema foi na derrota para o Barcelona por 3 a 0, em Madri, no último dia 23. O atacante foi, então, substituído aos 21 minutos do segundo tempo por Nacho Fernandez. Depois, o elenco ganhou folga para as festividades de final de ano.

Karim Benzema foi a única ausência do elenco no treino deste sábado. Enquanto o francês fazia a sua recuperação na parte interna, os demais jogadores realizavam uma atividade aberta, com a presença de milhares de torcedores do Real Madrid.

A iniciativa, segundo o clube, serviu para se despedir da torcida em 2017 e comemorar os cinco títulos obtidos no ano: o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Espanha, a Supercopa Europeia, a Liga dos Campeões da Europa e o Mundial de Clubes da Fifa.