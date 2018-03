Com lesão muscular, Felippe Cardoso vai desfalcar a Ponte Preta por 10 dias

O momento da Ponte Preta realmente não é bom. Depois de perder para o Mirassol por 1 a 0, no último domingo, e se aproximar da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, o clube de Campinas (SP) recebeu a notícia de que o atacante Felippe Cardoso vai ficar 10 dias afastado dos gramados.

Autor de três gols em 10 jogos, Felippe Cardoso foi substituído no intervalo contra o Mirassol por conta de um problema muscular. Depois de passar por exames mais detalhados, o atacante foi diagnosticado com um edema no adutor da coxa esquerda e vai desfalcar o time contra Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, e Bragantino, pelo Campeonato Paulista, na próxima segunda.

O atacante de apenas 19 anos, contratado junto ao Osvaldo Cruz-SP, vinha se destacando com a camisa pontepretana e deve ser substituído pelo prata da casa Yuri, que era o principal candidato a ser o camisa 9 no início da temporada.

Em terceiro lugar no Grupo B com 10 pontos, a Ponte Preta tem dois a mais que o Santo André, primeiro da zona de rebaixamento, mas vai deixar o Paulistão um pouco de lado porque nesta quarta-feira recebe o Sampaio Corrêa, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela terceira fase da Copa do Brasil.

Nesta terça-feira, o técnico Eduardo Baptista comandou a última atividade antes do jogo, que teve a presença do presidente José Armando Abdalla e do diretor de futebol Ronaldão. Em relação ao time, o meia Tiago Real volta após três jogos afastado devido a uma lesão muscular na coxa. Vai ser a principal novidade da equipe.