Com lesão muscular, Luis Suárez vira preocupação no Barcelona Após conquistar a classificação para a decisão da Liga dos Campeões, o técnico Luis Enrique ganhou uma preocupação para as rodadas finais do Campeonato Espanhol. O uruguaio foi diagnosticado com uma lesão muscular na perna esquerda nesta quinta-feira e virou dúvida para os próximos jogos.