Com lesão muscular, Moisés só deve voltar ao Palmeiras após a Copa

O meia Moisés, do Palmeiras, será desfalque do time por até seis semanas. O jogador teve detectado um estiramento na coxa esquerda sofrido ainda no primeiro tempo do jogo com o Atlético-PR, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Se a previsão de recuperação se confirmar, o retorno do atleta ao time deve ser somente depois da Copa do Mundo da Rússia.

Moisés ganhou a vaga de titular ao superar Lucas Lima na disputa após se destacar na partida da última quinta-feira, quando deu dois passes para a vitória do Palmeiras sobre o Alianza Lima, no Peru, pela Copa Libertadores. O jogador foi a segunda lesão muscular registrada pelo departamento médico do Palmeiras nesta temporada, número considerado baixo. A primeira havia sido de Michel Bastos.

O prazo de recuperação varia entre quatro a seis semanas. Moisés começou o tratamento nesta segunda-feira. Como o Campeonato Brasileiro será interrompido a partir de 13 de junho, é possível que o jogador só retorne ao time depois da realização da Copa da Rússia. O camisa 10 fez neste ano só 17 partidas, pois iniciou a temporada com uma preparação física mais prolongada para se recuperar da cirurgia no joelho realizada em 2017.

Sem Moisés, o técnico Roger Machado deve manter como titular Lucas Lima e apostar em alternativas como Guerra e Hyoran para o meio-campo. Este último, aliás, cresceu de produção nos últimos jogos, com um gol contra o Alianza Lima e assistência diante do Atlético-PR.