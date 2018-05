Com lesão muscular, Rhodolfo desfalca o Grêmio na Libertadores

PORTO ALEGRE - O Grêmio terá um desfalque importante para enfrentar o San Lorenzo, nesta quarta-feira, na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Com uma lesão muscular na coxa, Rhodolfo nem viaja com o grupo para a Argentina nesta tarde. De acordo com o médico Fábio Krebs, a lesão não é grave, mas o bom senso manda poupá-lo. Bressan, Werley e Pedro Geromel devem disputar duas vagas no time do técnico Enderson Moreira.

O treinador tem, também, outras preocupações. O lateral-esquerdo Wendell voltou da seleção sub-21 com um entorse no tornozelo, não pegou o Atlético-PR neste domingo e é dúvida para o confronto. Mesmo assim, viaja para a Argentina. Situação um pouco mais tranquila é de Marcelo Grohe, que sente dores musculares, também não jogou pelo Brasileirão, e será reavaliado nos próximos dias.

Mas as notícias vindas do departamento médico do Grêmio não são todas elas ruins para o técnico Enderson Moreira. O atacante Luan treinou normalmente nesta segunda-feira, com uma proteção na mão direita lesionada, e deve voltar à equipe após três semanas fora.