Com lesão na coxa, Edu vira desfalque no Corinthians No momento em que o Corinthians começava a retomar o bom futebol, depois da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, conquista neste domingo no Pacaembu, o time terá que conviver com mais um desfalque. O volante Edu, um dos principais reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro, sofreu uma lesão muscular na coxa direita, ainda no primeiro tempo do jogo.