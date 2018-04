Com lesão, Nasri diz que desfalcará Manchester City por 8 semanas

MANCHESTER - O Manchester City ficará sem um dos principais jogadores do seu elenco em um dos momentos mais cruciais da temporada 2013/2014 do futebol europeu. Nesta segunda-feira, o meia Samir Nasri revelou que ele ficará afastado dos gramados por um período de aproximadamente oito semanas por causa de uma lesão no seu joelho esquerdo. Nasri escreveu em sua perfil no Twitter que ele rompeu parcialmente os ligamentos do seu joelho no último domingo, durante o segundo tempo da vitória do City por 2 a 0 sobre o Newcastle, em partida válida pelo Campeonato Inglês, ao sofrer falta do zagueiro Mapou Yanga-Mbiwa.

Ele acrescentou que seu joelho também está inchado. "Obrigado a todos vocês pelas suas amáveis palavras e pelo grande apoio", escreveu Nasri. "Eu suponho que a boa noticia é que eu ficarei fora por volta de oito semanas", completou, aliviando os temores de que a seleção francesa poderia ficar sem ele na Copa do Mundo. Os jogos do City que Nasri deve perder incluem os duelos com o Barcelona pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, assim como a decisão da Copa da Liga Inglesa, marcada para o dia 2 de março no Estádio de Wembley, para a qual seu time está praticamente classificado após vencer o jogo de ida por 6 a 0.

O clássico de Manchester, pelo Campeonato Inglês, está marcado para o dia 1º de março, mas poderá ter a sua data alterada caso City ou United se classifiquem para a decisão. Nasri vinha sendo um dos destaques do City nesta temporada, com grandes atuações sob o comando do técnico Manuel Pellegrini, após oscilar na equipe quando ela era dirigida por Roberto Mancini.