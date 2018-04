Com lesão no ligamento do joelho, Bernardo desfalca Vasco por seis meses

RIO - O Vasco recebeu mais uma notícia ruim nesta segunda-feira. Já eliminado na Taça Rio, o time vai perder o meia Bernardo por seis meses após confirmar lesão grave no joelho esquerdo do jogador, um dos destaques da equipe neste ano.

O meia teve constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho em exame realizado nesta segunda. Ele se machucou durante o segundo tempo da partida contra o Quissamã, sábado, em rodada do segundo turno do Estadual do Rio. Bernardo deixou o gramado de maca e se tornou preocupação para o técnico Paulo Autuori.

A suspeita de lesão grave acabou se confirmando nesta segunda. Com prazo de retorno em seis meses, Bernardo vai desfalcar o Vasco até outubro. Assim, deve perder o primeiro turno do Brasileirão e as primeiras partidas do time na Copa do Brasil - o time só estreará em agosto, nas oitavas de final.

Sem Bernardo, o Vasco deverá ir ao mercado para buscar um substituto para o meio-campo. Além do meia, o time deve perder o zagueiro Dedé, em negociação com o Cruzeiro.