Com lesão no rosto, D'Alessandro desfalca Inter por 40 dias

O meio-campo argentino Andrés D'Alessandro sofreu uma fissura no rosto e desfalcará o Internacional por 40 dias, o que inclui a estreia do clube na Copa Libertadores.

D'Alessandro levou uma joelhada no rosto na goleada de 5 a 0 sobre o Juventude, pelo Campeonato Gaúcho. Ele foi levado ao hospital e os exames radiológicos acusaram uma fissura num osso próximo ao olho direito, chamado arco zigomático.

O jogador será operado no próximo domingo, dia do clássico com o Grêmio, e os médicos deram 40 dias para recuperação.

Além do confronto com o maior rival, o meia perderá a estreia da equipe na Copa Libertadores, dia 23 de fevereiro, contra o vencedor do confronto entre Emelec, do Equador, e Newell's Old Boys, da Argentina.

Dependendo do ritmo da recuperação, D'Alessandro também pode perder o duelo com o Deportivo Quito, dia 11 de março na capital equatoriana.