Com lesão no tornozelo, Batshuayi preocupa seleção belga para a Copa do Mundo

O atacante Michy Batshuayi corre o risco de desfalcar a Bélgica na Copa do Mundo da Rússia. O jogador machucou o tornozelo esquerdo no clássico do Borussia Dortmund contra o Schalke 04, domingo, fora de casa, pelo Campeonato Alemão.

+ Jürgen Klopp, o técnico que dobra Guardiola

+ Técnico do Schalke faz festa com a torcida e puxa gritos de guerra

O Borussia comentou nesta segunda-feira, pelo Twitter, a situação do jogador. "Ele provavelmente ficará fora do restante a temporada. Mas inicialmente ele tem grandes chances de se recuperar a tempo para defender a seleção belga na Copa da Rússia. Se recupere logo, Michy", informou.

Batshuayi também usou as redes sociais para falar sobre sua lesão. "A temporada provavelmente chegou ao fim. Obrigado a todas as mensagens de carinho que tenho recebido. Desejo o melhor aos meus companheiros nesta reta final. Vejo vocês em breve", postou no Twitter.

O atacante belga pertence ao Chelsea e foi emprestado ao Dortmund para esta temporada. No domingo, na derrota de sua equipe por 2 a 0, ele se machucou em uma dividida com o zagueiro Benjamin Stambouli, do Schalke.

A Bélgica está no Grupo G da Copa do Mundo da Rússia e estreia na competição no dia 18 de junho contra o Panamá, na cidade de Sochi. Completam a chave a Tunísia e a Inglaterra, que duelam no mesmo dia, em Volgogrado, pela primeira rodada.