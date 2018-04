Com lesão, Sturridge desfalca Inglaterra contra o Brasil

"Pensamos que é uma lesão nos ligamentos", disse Hodgson, após empate por 1 a 1 entre Inglaterra e Irlanda no Estádio de Wembley. "Isto vai certamente deixá-lo fora do jogo no Rio e acho que mantê-lo fora por algumas semanas", completou, sobre Sturridge, que participou da jogada do gol marcado por Lampard, mas precisou ser substituído durante o primeiro tempo por causa da lesão.

O problema de Sturridge deixa o técnico Roy Hodgson com poucas opções para escalar o setor ofensivo da Inglaterra no amistoso do próximo domingo com a seleção brasileira. Andy Carrol já foi descartado em uma virtude de uma contusão, enquanto Danny Welbeck ainda não está completamente recuperado de uma lesão. Assim, a tendência é que o ataque da seleção inglesa seja formado contra o Brasil por Wayne Rooney e Jermaine Defoe, que substituiu Sturridge diante da Irlanda.