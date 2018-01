Com Levir, Botafogo tem trunfo para subir O maior trunfo do Botafogo na Série B foi a contratação do técnico Levir Culpi, uma aposta do presidente Bebeto de Freitas. Ambos trabalharam juntos no Atlético-MG, onde uma amizade foi estabelecida. E disso resultou um convite para o treinador ajudar no reerguimento do Botafogo. Até o momento, a escolha parece ter sido um sucesso. Em 2004, o Botafogo completa cem anos. E não passa pela cabeça de Bebeto de Freitas comemorar uma data tão gloriosa na segunda divisão. Leia mais no Jornal da Tarde