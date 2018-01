Com lombalgia, Romário não treina O atacante Romário, do Vasco, não participou do treinamento nesta sexta-feira, porque amanheceu com uma lombalgia. Segundo o médico do clube, Clóvis Munhoz, o jogador fez exames e um tratamento de relaxamento. Ele será poupado do treino deste sábado, mas sua escalação para a partida contra o Americano, pelo Torneio Rio-São Paulo, domingo, está garantida. O artilheiro ficou fora do jogo contra o Sergipe, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira, por causa de problemas particulares. Outro que tem presença garantida no confronto é o meia Léo Lima, que se recuperou de contusão. "Estou melhor. Antes, nem conseguia calçar a chuteira", disse o jogador.