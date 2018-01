Com lombalgia, Ronaldo fica fora do treino O atacante Ronaldo trocou o treino coletivo desta quarta-feira por sessões de fisioterapia com o médico Luiz Alberto Rosan. Com lombalgia, o jogador é o único a não participar das atividades da equipe nesta tarde. O técnico Carlos Alberto Parreira deve definir ainda hoje qual o time que vai enfrentar a Colômbia, dia 7 de setembro, em Barranquilla, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006.