Com Lucas titular, PSG bate Bordeaux e avança na Copa da Liga Francesa

BORDEAUX - Dono do gol mais bonito do ano passado, Ibrahimovic viajou de Zurique, onde recebeu a premiação na segunda, para Bordeaux, onde entrou em campo nesta terça-feira pelo Paris Saint-Germain. Mas o sueco atuou apenas no primeiro tempo e pouco participou da vitória do PSG sobre o Bordeaux, por 3 a 1, pelas quartas de final da Copa da Liga Francesa.

Com o resultado conquistado fora de casa, o PSG avançou até a semifinal da competição, que ele não vence desde a temporada 2007/2008 - a equipe também foi campeã em 1998 e em 1995. Até aqui, o time de Paris avançou em todos os torneios que está disputando. Está na fase prévia às oitavas na Copa da França e nas oitavas da Liga dos Campeões. Ainda lidera o Francês.

Por conta da maratona de jogos, o técnico Laurent Blanc fez algumas modificações na equipe que enfrentou o Bordeaux nesta terça-feira e deu nova chance a Lucas. O brasileiro foi titular o tempo todo e deu a assistência para o gol de Pastore, que abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo. Na comemoração, o argentino fez questão de dedicar o gol a Lucas, que deixou um marcador no chão antes de dar o passe.

No comecinho do segundo tempo, Rabiot perdeu bola na zaga e deixou Biyogho Poko empatar. O francês mesmo corrigiria o erro fazendo o gol que recolocou o PSG à frente, aos 41 minutos. Pouco depois, Lucas começou a jogada, Cavani errou o domínio na área, mas ela sobrou para Matuidi decretar a vitória.

ZEBRA

Quarto colocado no Campeonato Francês, o Saint-Étienne, maior campeão da história do futebol local, foi eliminado nos pênaltis da Copa da França pelo modesto Cannes, clube amador que joga a quarta divisão. No tempo normal, o jogo na capital europeia do cinema terminou em 1 a 1. Brandão marcou para o Saint-Étienne.