Com mais paz, Felipão prepara Portugal para a estréia O treinador da seleção de Portugal, o brasileiro Luiz Felipe Scolari, terá um pouco mais de paz para preparar sua equipe para estréia na Copa do Mundo contra Angola, no próximo domingo, em Colônia. Diferentemente do que aconteceu desde domingo, quando a delegação desembarcou na Alemanha e iniciou a concentração em Marienfeld (região de Bielefeld), a presença de torcedores na porta do hotel diminuiu sensivelmente na manhã desta terça-feira (horário local). A expectativa da comissão técnica portuguesa é que o treinamento programado para a tarde seja totalmente fechado, inclusive para a imprensa internacional. Com isso, Felipão, que só dará entrevista na próxima sexta, deverá comandar um treino coletivo, o primeiro desde que chegou ao país da Copa. A seleção de Portugal seguirá com sua programação de treinos, em Marienfeld, até sexta-feira. No sábado pela manhã, a delegação viaja para Colônia, onde o time fará um treino de reconhecimento do gramado do estádio. Depois de enfrentar Angola, no domingo, os portuguesa ainda enfrentarão, pela primeira fase, as equipes do Irã (no dia 17, em Frankfurt) e México (dia 21, em Gelsenkirchen).