Com mão na taça, Chelsea pega o Fulham O Chelsea recebe o Fulham, neste sábado, na abertura da 35ª rodada, com a mão na taça de campeão da Inglaterra. O líder do torneio tem 82 pontos, 11 de vantagem sobre o Arsenal, é mais do que favorito diante de um rival mediano, tem a festa preparada, mas mesmo que vença não poderá comemorar a proeza que espera há 50 anos. Para que o título se torne matematicamente garantido, o Chelsea precisa esperar a partida que o Arsenal faz com o Tottenham, em Londres, na segunda-feira. Se o vice-líder não vencer, a diferença não poderá ser anulada nas rodadas restantes. A única certeza, e óbvia, é a de que o Chelsea será o campeão; questão de tempo. A distância para os demais concorrentes sempre se mostrou muito grande. Delicada é a situação dos que brigam para não cair. O Norwich, lanterna com 27 pontos, recebe o Charlton (45). O Crystal Palace, também 27, joga em seu campo com o Liverpool (54) e o West Bromwich (29) sai para pegar o Middlesbrough (46). Outro com a corda no pescoço é o Southampton (28), que amanhã visita o Manchester United (67).