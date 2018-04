Com Mata de saída para o United, Chelsea acerta chegada de egípcio

LONDRES - O Chelsea anunciou nesta quinta-feira que acertou a contratação do meia-atacante Mohamed Salah, que estava no Basel. O time londrino chegou a um acordo com o clube suíço para contratar o jogador egípcio, que agora passará pelo exames médicos necessários para ter a sua contratação oficializada.

Salah, de 21 anos, participou do torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, pela seleção do Egito e estava no Basel desde 2012. Antes disso, ele havia atuado apenas pelo El Mokawloon, do seu país. Em 2012, o meia-atacante foi eleito o talento mais promissor do futebol do seu continente pela Confederação Africana de Futebol.

Os detalhes financeiros da transação não foram revelados pelos clubes. Nos últimos dias, Salah teve o seu nome ligado na imprensa inglesa ao Liverpool, mas ele acabou se transferindo mesmo para o Chelsea, a quem chamou a atenção em recentes confrontos pela Liga dos Campeões da Europa - o Basel venceu o time londrino por 2 a 1 e 1 a 0, pelo Grupo E, e Salah fez um gol em cada partida.

A contratação do jogador egípcio deve servir como reposição no Chelsea para a possível perda de Juan Mata. O meia espanhol, que foi eleito nas duas últimas temporadas o melhor jogador do time londrino, perdeu espaço com a chegada do técnico português José Mourinho e pediu para ser negociado. O Manchester United está interessado na sua contratação e deve fechar a chegada de Mata nos próximos dias.