Com medo do rebaixamento, técnico deixa o Santo André A diretoria do Santo André confirmou nesta terça-feira a saída do técnico Leandro Campos. Com o virtual rebaixamento no Campeonato Paulista, em que o clube é o lanterna com apenas seis pontos conquistados, o treinador decidiu entregar o cargo. Em seu lugar, o mais cotado para assumir é Roberval Davino, ex-América e ABC-RN. Com apenas uma vitória e cinco jogos no comando da equipe do ABC paulista, Campos alegou que não gostaria de ter em seu currículo um rebaixamento. ?Não iria conseguir livrar o time do rebaixamento. Preferi sair para não ficar com esta marca na carreira?, justificou.