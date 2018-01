Com melhor campanha, Luxemburgo espera mais do Santos Mesmo depois de conquistar a sexta vitória na fase de grupos da Libertadores da América e seguir com 100% de aproveitamento ao bater o Deportivo Pasto por 3 a 0, Vanderlei Luxemburgo disse que o Santos ainda precisa melhorar em alguns fundamentos para voltar a conquistar o título da competição, o que não acontece há 24 anos - ganhou pela última vez em 1963. O treinador comentou que a torcida pode esperar por mais empenho da equipe nas próximas apresentações. "Estamos buscando acertos. Você não pára, estamos com quatro meses de trabalho e não podemos achar que chegamos no auge. Temos de diversificar bastante. Estamos crescendo e não podemos parar. Aqui serviu para classificação, agora é melhorar", disse o treinador do Santos, único clube a ganhar todos os seus confrontos antes das oitavas-de-final. Somado a isso, Luxemburgo não comemorou o fato de poder decidir todos os matas-matas em casa. "Jogar o segundo em casa pode ser uma desvantagem. Se perder de dois gols fora de casa é complicado fazer três. Você adquire respeito com a seqüencia de trabalho. Mas não vejo como vantagem, cada jogo vai ser decisivo", discursou. O técnico também lamentou a eliminação do Internacional, atual campeão do torneio continental. "É ruim a situação do Inter, porque sou colorado no Sul. É um dos candidatos fortes, mas não dá pra falar de longe, não sei como foi o planejamento. Deve ter acontecido um desvio. E difícil falar de longe, só lamento", disse Luxemburgo, que defendeu a equipe gaúcha no final da década de 70. Luxemburgo revelou que a partida diante do Deportivo Pasto serviu de preparação para pegar o Bragantino, pelas semifinais do Paulistão. "Nunca fui de mentira. Quem me conhece sabe. Claro que trabalhamos o jogo contra o Pasto visando a partida de domingo. Já estávamos classificados na Libertadores e temos o Paulista. As atenções também estão voltadas ao Estadual. Aproveitei para dar uma movimentação para alguns jogadores, para que eles possam adquirir mais ritmo.