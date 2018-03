Com memórias do Maracanã e de ‘peladas’, Trajano fecha trilogia

Ele está na pior. Perdeu o emprego na televisão, precisou mudar para um apartamento menor por falta de dinheiro, a saúde não anda boa, os amigos estão morrendo, a namorada cansou das suas reclamações e na rua já nem perguntam mais: ‘E o Ameriquinha?’

Um grande amigo de José Trajano leu tudo isso logo no primeiro capítulo de Os Beneditinos e ligou assustado. “Me perguntou se estava em depressão, me ofereceu uma grana até. Pedi que lesse o segundo capítulo”, conta Trajano ao Estado.

A história segue em direção ao reencontro do protagonista com os antigos companheiros de escola, na tentativa de reviver o São Bento Futebol Clube. No entanto, a dificuldade em separar a ficção da realidade não confunde apenas quem é mais próximo, mas qualquer um que conheça um pouco da história de vida do jornalista de 71 anos, que há dois deixou a ESPN e se segura hoje em carreira solo.

Trajano também não faz questão de esclarecer: “Sou eu, mas não sou eu, pô”. É como em seus outros dois livros. Procurando Mônica e Tijucamérica também foram escritos em primeira pessoa e ambos têm o Rio de Janeiro das décadas de 1950 e 1960 como pano de fundo, período áureo da Cidade Maravilhosa, tempo de criação da Bossa Nova, do Cinema Novo e até do América campeão carioca de 1960.

A ideia para a mais recente ficção surgiu justamente para fechar essa trilogia. Em sua estreia na literatura, Trajano escreveu sobre uma paixão de infância, em Rio das Flores, onde passava férias. No segundo, contou histórias do bairro da juventude e ressuscitou os principais craques do América para voltar a dar alegrias aos torcedores. “Faltava os tempos de colégio”, disse.

Faltava também um mote para rememorar este período que vivia exclusivamente para o futebol. Época em que Trajano tinha duas preocupações: vencer o arquirrival Santo Inácio com seus companheiros do São Bento Futebol Clube e ir ao Maracanã. Por ser vizinho do estádio, era o anfitrião dos amigos para qualquer partida, não importava o clube.

O gancho só veio durante uma visita à filha em Londres. Trajano ficou sabendo que o sogro dela praticava walking football, um tipo de futebol voltado aos maiores de 70 anos, em que não se pode correr. Então veio a ideia de reunir os antigos companheiros de São Bento Futebol Clube para disputar o campeonato na Inglaterra. Poder desafiar novamente o Santo Inácio.

Hoje, o jornalista tem o Canal Ultrajano nas redes sociais, um programa na Rede Brasil Atual e, no domingo, estreia a primeira temporada do Bonde do Zé, no Canal Brasil. No entanto, se quiser ajudá-lo a manter a Sala do Zé, programa ao vivo que é gravado em sua casa, há também o crowdfunding “Ajude o Zé”.

O livro Os Beneditinos tem duas datas de lançamento no Rio, nesta quinta-feira, 15, na Travessa Ipanema, e no sábado, na Folha Seca, no centro. Em São Paulo, haverá tarde de autógrafos no dia 23, na Livraria da Vila, na rua Fradique Coutinho.