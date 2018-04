Com Messi, Argentina encara o Equador antes da Copa América

Depois de ganhar descanso na vitória contra El Salvador, o atacante Lionel Messi está confirmado entre os titulares da Argentina que enfrenta o Equador nesta terça-feira, no Metlife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O astro do Barcelona ficou de fora do primeiro amistoso da 'Albiceleste' por causa de um problema no pé direito, mas jogará pelo menos os 45 minutos iniciais da partida, segundo as projeções do técnico Gerardo Martino.

Seu companheiro de ataque será Sergio Agüero, outro poupado pelo treinador na vitória contra El Salvador. Também voltam ao time os zagueiros Ezequiel Garay e Nicolás Otamendi, além de Javier Mascherano e Javier Pastore no meio-campo.

Apesar da confirmação do time titular, Martino quer usar a partida para testar algumas opções antes da convocação para a Copa América, disputada no Chile a partir do dia 11 de junho.

"Todos querem conseguir um lugar na lista e esses amistosos são importantes porque permitem que os jogadores mostrem suas qualidades", afirmou o treinador, sem indicar, no entanto, quais mudanças fará ao longo do jogo.

Depois deste compromisso, a Argentina disputará um único amistoso contra a Bolívia, no dia 6 de junho, mas já com a relação de atletas definida para a competição continental. A 'Albiceleste' integra o grupo B, ao lado de Uruguai, Paraguai e Jamaica.

O Equador também fecha nesta terça-feira seu tour de amistosos pelos Estados Unidos, buscando se recuperar da derrota para o México por 1 a 0, em Los Angeles, a primeira partida do técnico argentino Gustavo Quinteros no comando da seleção.

O único desfalque será meia Jefferson Montero, que sentiu uma lesão muscular na perna esquerda na partida contra os mexicanos, e deve ser substituído por Ángel Mena.

"Faltam três partidas antes da Copa América e é preciso aproveitá-las. Mas primeiro, nos treinamentos, devemos convencer os jogadores que se adaptem às mudanças, a nossa nova proposta, para que eles executem isso dentro de campo", explicou Quinteros.

Após o jogo contra a Argentina, o Equador terá um duplo desafio frente ao Panamá. Primeiro, joga como visitante no dia 3 de junho. Quatro dias depois, recebe o adversário em Guayaquil, dando sequência à preparação para a competição continental.

FICHA TÉCNICA

ARGENTINA - Romero, Roncaglia, Garay, Otamendi e Rojo; Mascherano, Biglia, Pastore e Mancuello; Agüero e Messi. Técnico: Gerardo Martino.

EQUADOR - Domínguez; Paredes, Mina, Erazo e Ayoví; Lastra, Noboa, Valencia e Mena; Bolaños e Felipe Caicedo. Técnico: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Silviu Petrescu (Canadá).

Estádio: Metlife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos).