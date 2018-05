Com Messi e Suárez de volta, Barcelona joga para selar classificação

O Barcelona visitará nesta quarta-feira o Celtic, precisando de uma vitória para garantir a 13ª classificação consecutiva às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, em dia que o Manchester City também poderá avançar, e Arsenal e Paris Saint-Germain farão uma espécie de final de chave.

A equipe catalã lidera o grupo C da competição continental com nove pontos. A vaga na próxima fase virá em caso de resultado positivo, independente do desempenho dos demais concorrentes. Para arrebatar o primeiro lugar com antecedência, é preciso vencer e os 'Citizens' tropeçarem no Borussia Mönchengladbach.

O jogo que acontecerá nesta quarta-feira representará o reencontro do Barça com o adversário da melhor partida na temporada. Na estreia na 'Champions', os comandados por Luis Enrique golearam o Celtic por 7 a 0, com três gols de Lionel Messi, dois de Luis Suárez, um de Neymar e outro de Andrés Iniesta.

Os dois primeiros, aliás, voltarão ao time depois de ficarem fora do duelo com o Málaga, que terminou 0 a 0, pelo Campeonato Espanhol. O argentino apresentou quadro viral e foi vetado, enquanto o uruguaio cumpriu suspensão. Os dois estarão em campo ao lado de Neymar.

Na Alemanha, o Manchester City pode avançar se empatar com o Borussia M'Gladbach, desde que o Celtic não vença o Barcelona. Nesta combinação, a equipe catalã também avançaria se saísse da Escócia com a igualdade na bagagem.

A equipe inglesa vem embalada por vitória sobre Messi, Neymar e cia. por 3 a 1, que veio acompanhada de uma atuação espetacular de jogadores como Ilkay Gündogan e Kevin de Bruyne. Já o time alemão só pensa na vitória, já que um resultado diferente o elimina da competição.

OUTROS GRUPOS

Outra atração na quarta-feira será o confronto decisivo entre Arsenal e Paris Saint-Germain, no Emirates Stadium, em Londres. Os dois times já estão classificados para as oitavas de final e empatados com dez pontos, lutam agora pela primeira colocação do grupo A.

Se houver vencedor, o mesmo assegurará a liderança, pois abrirá três pontos de frente. Como só poderão ficar iguais ao término da fase de grupos, o time que levar a melhor se qualificará devido a vantagem no primeiro critério de desempate, o confronto direito, pois na ida, PSG e 'Gunners' ficaram no 1 a 1, em Paris.

No outro jogo da chave, Ludogorets e Basel se enfrentarão na Bulgária. Assim como na partida em Londres, se alguém conseguir vencer o duelo, garantirá a terceira colocação e, por consequência, a vaga na Liga Europa.

O Atlético de Madrid, por sua vez, pode garantir com antecedência a liderança do grupo D do torneio, nesta quarta-feira. Para isso, os vice-campeões continentais precisam superar o PSV Eindhoven, na Espanha, e o Bayern de Munique não derrote, fora de casa, o Rostov.

A equipe 'colchonera' está com 12 pontos, três a frente do time bávaro. Caso ambos confirmem favoritismo e vençam seus compromissos, definirão o primeiro colocado na rodada final, com o 'Atleti' jogando pelo empate, devido a vitória no confronto da segunda jornada por 1 a 0, no estádio Vicente Calderón.

No grupo B, nenhum dos classificados está definido, mas, as duas vagas nas oitavas e mais o terceiro colocado, que irá para a Liga Europa, poderão ser conhecidos depois do fim dos dois duelos, entre Napoli e Dínamo de Kiev, na Itália, e Besiktas e Benfica, na Turquia.

O time dos volantes Allan e Jorginho está na liderança como sete pontos e receberá o lanterna, do lateral Danilo Silva e do atacante Júnior Moraes. Uma vitória garante classificação, mas não a liderança antecipada da chave.

Ao Dínamo de Kiev, no entanto, a partida só serve como primeiro passo para tentar alcançar a terceira colocação, já que a equipe não tem mais chances matemáticas de avançar à próxima fase da competição continental.

Besiktas e Benfica, por sua vez, estão separados por apenas um ponto na tabela. Os anfitriões do jogo estão com seis, um atrás do adversário - e também do Napoli. Caso vença, a equipe portuguesa assegura vaga nas oitavas.