Com Messi, Neymar, Kidiaba e Robinho, clubes inscrevem atletas para o Mundial

No total, serão nove brasileiros na competição, distribuídos em somente dois times. O principal destaque, como não poderia deixar de ser, é Neymar, do Barcelona. O time catalão conta ainda com Daniel Alves, Adriano e Douglas, inscrito mesmo com pouquíssimas chances nos últimos meses. A maior aposta da equipe está no ataque, que além de Neymar conta com Messi e Suárez.

Os outros cinco jogadores do Brasil estão no Guangzhou Evergrande. São eles: Alan, ex-Fluminense, Paulinho, ex-Corinthians, Elkeson, ex-Botafogo, Ricardo Goulart, ex-Cruzeiro, e Robinho, ex-Santos. O campeão asiático conta ainda com um brasileiro no banco: Luiz Felipe Scolari.

Mas o principal candidato a incomodar o amplo favoritismo do Barcelona é mesmo o River Plate. Campeão da Libertadores, o time argentino tem em seu elenco os veteranos Lucho González e Saviola, além de bons valores como o meio-campista Kranevitter, presença constante nas últimas convocações da Argentina e já negociado com o Atlético de Madrid para o ano que vem.

Possível adversário do Barcelona, assim como o Guanghzou, o América do México tem um elenco repleto de atletas com passagens pela seleção do país, mas pouco conhecidos do público brasileiro. As principais exceções são o lateral Miguel Samudio, ex-Cruzeiro, e o meia Sambueza, ex-Flamengo.

Já Auckland City e Mazembe chegam como prováveis figurantes para o torneio. O time semiprofissional da Nova Zelândia mescla atletas de diversos países, como Espanha, Coreia do Sul e Inglaterra, mas todos desconhecidos. Já no Mazembe, a grande figura é o goleiro Kidiaba, que ficou famoso por seu estilo despojado de comemoração após a histórica zebra contra o Internacional no Mundial de 2010.