Com Messi no banco, Argentina vence El Salvador em amistoso

Os torcedores pediram pelo craque do Barcelona durante toda a partida, mas o técnico Tata Martino achou melhor poupá-lo. O atacante sentiu dores no pé direito durante os treinos e chegou a passar por exames em Washington, onde a seleção se preparou para a partida. Mascherano também foi outro jogador considerado titular da Argentina que não saiu do banco de reservas.

Ainda em formação, a seleção argentina não teve uma boa apresentação e encontrou dificuldades para transpor a forte retranca adversária, formada por uma linha de cinco defensores e mais quatro volantes.

A Argentina abriu o placar apenas aos nove minutos do segundo tempo, com Banega, que chutou de longe e contou com desvio da zaga para enganar o goleiro adversário. Quase ampliou com Carlitos Tevez, que acertou a trave adversária. O segundo veio aos 42 minutos em cobrança de falta de Federico Mancuello.

A Argentina volta a jogar na próxima terça-feira, contra o Equador, às 21h, em Nova Jersey. Já El Salvador enfrentará a Guatemala, na próxima quarta-feira, na Califórnia.