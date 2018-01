Com Milene, seleção embarca para Mundial A seleção brasileira feminina de futebol que inicia, no sábado, a disputa do Mundial da categoria, nos Estados Unidos, embarca nesta terça-feira para Washington, cidade-sede do Grupo B da competição. Na primeira fase, o Brasil terá como adversários Coréia do Sul, Noruega e França. A estréia será contra o time coreano. No dia 24, é a vez do confronto contra as norueguesas. A partida contra as francesas será no dia 27. A competição vai até 11 de outubro, data da final. "Tivemos uma boa fase de preparação aqui no Brasil e agora vamos rumo à conquista do Mundial", afirmou o diretor do Departamento de Categorias Especiais, Luiz Miguel Estevão de Oliveira. "Nos dias que antecedem a nossa estréia, vamos manter o trabalho físico e tático." Luiz Miguel, porém, não soube dizer se Milene, esposa do atacante Ronaldo, do Real Madrid, será titular. "Somente o técnico Paulo Gonçalves pode responder a esta pergunta." A tendência é a de que a jogadora seja reserva, já que o treinador deve manter a base do time que conquistou a medalha de ouro nos jogos Pan-Americanos de São Domingos. Nesta segunda-feira, o grupo realizou o seu último dia de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio. Pela manhã, as atletas fizeram exercícios físicos. À tarde, um coletivo. No domingo, a seleção disputou um amistoso com o time sub-15 masculino do Teresópolis. O empate por 2 a 2 foi considerado um bom resultado por toda a delegação brasileira.