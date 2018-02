Com moral renovado, Martinez comanda o Palmeiras em MG Com o moral em alta após o golaço marcado no último domingo, na vitória por 4 a 2 sobre o Sertãozinho, pelo Paulistão, o volante Martinez será o líder do Palmeiras nesta quarta-feira, contra o Ipatinga, pela Copa do Brasil. Com Edmundo poupado e Marcos machucado, ele deve carregar pela segunda vez a tarja de capitão - a primeira foi contra o São Caetano, jogo que marcou o fim da seqüência de seis partidas sem vitórias, no último dia 25. Desde então, o Palmeiras venceu mais três dos quatro jogos que disputou, embalando de vez no Campeonato Paulista e fazendo a torcida sonhar também com a conquista da Copa do Brasil. Com os pés no chão, porém, Martinez lembra que a partida desta quarta-feira deve ser duríssima para o Palmeiras. ?Joguei por quatro anos no Cruzeiro e sei o quanto é difícil enfrentar o Ipatinga na casa deles. Eles têm uma equipe jovem, rápida e com a marcação forte?, avisou o volante, que recomenda também muita cautela com o atacante Ferreira. ?Ele é muito rápido.? Sem os criativos Edmundo e Valdivia, e com Francis e Pierre atuando na marcação no meio-de-campo, Martinez deve jogar mais à frente, armando o time. Foi nessa função que ele despontou para o futebol no Guarani, há seis anos. E a torcida palmeirense espera que dê resultado mais uma vez.