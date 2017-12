Com morte do pai, goleiro do México pode ficar fora da Copa Por conta da morte de seu pai, o goleiro e uma das principais estrelas da seleção do México, Oswaldo Sánchez, pode ficar fora da estréia da equipe na Copa do Mundo, contra o Irã, no dia 11 de junho, em Nuremberg. Aliás, ainda não há informações a respeito, mas de acordo com coordenador técnico do México, Guillermo Cantú, Sánchez pode ficar até fora de todo o Mundial. "Moveremos montanhas para que ele volte o mais rápido possível e jogue, mas a decisão é dele e nós respeitaremos qualquer que seja ela", afirmou. O goleiro mexicano deixou a concentração mexicana, na cidade de Göttingen, na madrugada desta quinta-feira e embarcou de avião para Guadalajara para acompanhar o funeral de seu pai, Felipe Sanchéz, que faleceu de enfarte do coração um dia antes de embarcar para ver seu filho ser, finalmente, o arqueiro titular do México em uma Copa. Oswaldo Sanchez foi reserva nas Copas de 1998 e 2002. "A equipe está solidária com ele em sua dor", falou o zagueiro e capitão mexicano, Rafael Márquez, que acrescentou: "Este trágico acontecimento nos dará ainda mais motivação pra fazer um belo Mundial". O atacante Jared Borgetti disse que Sánchez "sabe que somos mais do que simples companheiros de profissão, somos amigos". Artilheiro da equipe, Borgetti contou que o goleiro "é uma pessoa muito querida por todos no México, pois ele é um homem de caráter e também já fez muito por nossa seleção". Cantú informou que Sánchez viajou junto com o assistente técnico e ex-goleiro da seleção mexicana, Jorge Campos, e disse que ainda aguarda a decisão do jogador, se ele defenderá a meta de sua equipe na Copa da Alemanha. "Se ele quiser voltar, o receberemos com os braços abertos, mas entendemos se ele não puder estar conosco no Mundial", comentou Borgetti, que também revelou que os jogadores mexicanos jogarão com tarjas pretas contra o Irã. Além disso, a Fifa anunciou que antes da partida será respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao pai do atleta.