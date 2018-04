Com Morumbi lotado, São Paulo encara a Chapecoense para ficar perto do G-4

Com a força extra de sua torcida, o São Paulo enfrenta a Chapecoense, às 11h, no Morumbi, com o objetivo de se reabilitar após a derrota para o Grêmio e começar a aspirar uma aproximação do G-4 do Campeonato Brasileiro. Além disso, a ordem é tentar evitar que o clima de despedida atrapalhe a equipe em campo.

Edgardo Bauza passa mais uma semana sem ter uma definição se permanecerá no clube ou vai assumir a seleção argentina. Enquanto não recebe a resposta da AFA, o treinador comanda a equipe do São Paulo e conta com a estreia de Andres Chavez como novidade. Sem condições de atuar por 90 minutos, o argentino deverá iniciar a partida no banco de reservas.

Além do treinador, quem também pode estar de partida do clube é Centurión. O jogador tem uma negociação avançada com o Boca Juniors e pode se despedir do clube ainda neste domingo. Para buscar os três pontos diante da equipe catarinense, o São Paulo contará com grande apoio da torcida. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos antecipadamente e a expectativa é que o estádio esteja lotado.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Maicon, Lugano e Carlinhos; Hudson, Thiago Mendes e Cueva; Kelvin, Michel Bastos e Centurión

Técnico: Edgardo Bauza

CHAPECOENSE: Marcelo Boeck; Gimenez, Thiego, Filipe Machado e Dener Assunção; Gil, Josimar, Cleber Santana e Hyoran; Martinuccio e Kempes

Técnico: Caio Júnior

Juiz: Wagner Magalhães (RJ)

Local: Morumbi, em São Paulo

Horário: 11h