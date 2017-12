Com muitas lesões, Itália desembarca na Alemanha Com 24 jogadores, a seleção italiana desembarcou nesta quarta-feira no aeroporto de Düsseldorf para a disputa da Copa do Mundo. Após serem recebidos por representantes do Comitê Organizador do Mundial, o elenco foi transferido para um hotel na cidade de Duisburgo, local onde os italianos ficarão hospedados durante a competição. Com dois jogadores machucados no elenco (o lateral-direito Zambrotta e o zagueiro Nesta), o técnico Marcello Lippi levou à Alemanha o zagueiro Daniele Bonera - ele será inscrito na Copa caso a equipe precise substituir algum dos lesionados. O caso mais preocupante é o de Zambrotta, que tem uma distensão na coxa esquerda. Já Nesta tem apenas uma contratura muscular na perna direita. Um jogador pode ser trocado por motivo de lesão até 24 horas antes da estréia da seleção na Copa. O meia Gattuso, que também tem uma lesão muscular, ficará de fora pelos próximos 15 dias e não participará da estréia na Copa. No entanto, o jogador não será cortado. "Vou para a Copa de qualquer maneira, nem que tenha que me amarrar no ônibus", contou o jogador. O primeiro treino dos italianos na Alemanha acontece nesta quinta-feira, em duas sessões. A estréia na Copa será no dia 12 de junho, contra Gana.