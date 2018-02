Com muitos brasileiros, Bordeaux e Lyon decidem a Copa Lyon e Bordeaux se enfrentam neste sábado no Stade de France de Saint-Denis para decidir a Copa da Liga Francesa, primeiro título da temporada local, em partida que promete muitos brasileiros em campo. O Lyon, líder do Campeonato Francês, conta com Juninho Pernambucano, Cris, Fred e Cláudio Caçapa, enquanto o Bordeaux, terceiro colocado, tem o técnico Ricardo Gomes e os também brasileiros Henrique, Wendel, Jussiê e Fernando. Mesmo sendo adversários em campo, os brasileiros se dão muito bem fora dele. Um exemplo é o zagueiro Cris, que conversou com seus adversários sobre a decisão: "Falei esta semana com Wendel e Jussiê, que conheci no Cruzeiro. Eles estão motivados como nós", ressaltou o jogador, titular absoluto da zaga, ao jornal L´Équipe. Para o Lyon, a conquista da Copa da Liga - terceiro torneio em importância na temporada - pode ser apenas um aperitivo para o Francês, já que ninguém duvida mais que o time conquistará o hexa da competição. Faltando nove rodadas para o fim, são 16 pontos de vantagem sobre o Lens, segundo colocado. A vitória também pode servir de consolo para o Lyon, eliminado nas oitavas-de-final da Liga dos Campeões pela Roma. O último - e único - título do clube foi em 2001, com Jacques Santini no banco e outro brasileiro como destaque: o atacante Sonny Anderson. À época, foi a primeira conquista em 18 anos e que daria início a muitas outras, pois, desde então, a equipe não perdeu mais o Francês. Por isso, uma nova Copa da Liga pode ter um sabor de fim de ciclo para uma geração de jogadores que começou também ganhando este título. Por sua vez, os comandados de Ricardo Gomes tentam salvar a temporada com este título. O objetivo é também chegar à segunda colocação no Francês, no que seria o melhor desempenho desde o título de 1999 e valeria a vaga à Liga dos Campeões. A equipe vem melhorando jogo a jogo, mas segue muito irregular. O time levou a Copa da Liga em 2002, justamente seu último título. Mesmo com os aparentes contrastes, é difícil apontar um favorito. Cada um conquistou uma vitória no Francês desta temporada, sempre por 2 a 1 e na casa do adversário.