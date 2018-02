Com necessidade de vitória, Atlético abre rodada do Mineiro O Atlético-MG faz jogo decisivo neste sábado, pela 6.ª rodada do Campeonato Mineiro. O time precisa vencer o Guarani, a partir das 16 horas, em Divinópolis, para seguir com boas chances de classificação para as semifinais. Com cinco pontos, o Atlético-MG ocupa atualmente o 9.º lugar no Campeonato Mineiro. Além disso, vem de um empate com a Caldense, em Poços de Caldas. Já o Guarani é o quinto colocado, com oito pontos, e também empatou na rodada passada: 0 a 0 com Rio Branco. O volante Bilu, suspenso, deve ser o único desfalque do Atlético neste sábado - seu substituto será Serginho. Mesmo porque, o zagueiro Marcos, que vinha reclamando de dores na coxa direita, treinou nesta sexta-feira e deverá jogar. "Os jogadores treinaram bem e estão preparados para fazer um bom jogo. É o momento certo de vencer, afirmou o técnico Levir Culpi. "A situação matemática está complicada e precisamos vencer. Será um jogo difícil, mas já adiamos demais essa arrancada e espero que ela comece", disse o volante Rafael Miranda. Os demais jogos da 6.ª rodada do Campeonato Mineiro acontecem no domingo.