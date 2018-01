Com Nelsinho, goleiros disputam posição A chegada de Nelsinho Baptista ao comando do Santos traz incertezas aos jogadores e faz aumentar a disputa pelas vagas. No gol, o jovem Saulo tomou o lugar de Mauro e, com Henao contundido, assumiu a condição de titular. Mas o colombiano está treinando normalmente e o novo técnico está observando atentamente os três. Pelos treinos da semana, Saulo deve ser mantido na posição. Ele tem feito defesas importantes, mas comete falhas na saída de gol e no posicionamento. Mesmo assim, está ganhando a confiança dos torcedores e considera isso importante para sua carreira e também do novo treinador. ?É bom ter o aval da torcida, da diretoria e da comissão técnica?, disse Saulo, salientando que vai continuar trabalhando muito para continuar merecendo ser titular. Sobre suas atuações, Saulo disse que vai com muita determinação em todas as bolas e sempre pensa que será difícil fazer a defesa. ?Normalmente as bolas mais fáceis é que complicam a vida do goleiro?. Citou defesas importantes como as do último clássico contra o Corinthians e o pênalti de Marcinho que defendeu. ?A ordem é procurar não errar?. A mudança de treinador não o preocupou. Ele foi lançado por Gallo, que assumiu a responsabilidade de escalar um goleiro jovem num time que prefere ter jogadores mais experientes para a posição. ?Tenho de continuar fazendo meu trabalho normalmente?, afirmou, elogiando os companheiros de posição. ?O Mauro é um grande goleiro, o Henao também é e está voltando. Por isso, tenho de trabalhar muito para não dar motivo para que me tirem do time?.