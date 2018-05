Com Nenê e Arboleda, São Paulo avança na preparação para enfrentar o Atlético-MG

O meia Nenê e o zagueiro Arboleda, do São Paulo, que treinaram separados do restante do elenco na última quarta-feira, trabalharam normalmente nesta quinta no gramado do CT da Barra Funda e devem ser titulares diante do Atlético-MG no próximo sábado pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além deles, Lucas Fernandes, poupado no treino na quarta ainda com dores da coxa direita, também foi a campo junto com os companheiros de equipe. O atacante Gonzalo Carneiro, em fase final de recuperação de uma pubalgia, participou pela primeira vez de um treino completo com o restante do grupo. Na quarta, ele esteve apenas na primeira parte dos trabalhos.

A atividade foi aberta à imprensa apenas nos primeiros minutos. Depois, de acordo com o clube, o técnico Diego Aguirre montou sua equipe e fez um trabalho tático de olho nos mineiros. Foram simuladas situações de jogo e feitos ajustes de posicionamento. O São Paulo ainda treina na sexta antes do duelo no Morumbi.

Em 7º no Brasileirão, ainda invicto, o São Paulo somou cinco pontos em três jogos e tenta voltar a vencer depois de dois empates com Ceará e Fluminense. Depois do jogo de sábado, o time tricolor recebe o Rosário Central, da Argentina, para o jogo de volta da 1ª fase da Copa Sul-Americana. O jogo de ida terminou empatado sem gols.