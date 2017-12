Com Neto, Chapecoense se reapresenta para iniciar pré-temporada

A Chapecoense deu mais um passo no seu processo de reconstrução nesta sexta-feira, quando o elenco agora dirigido pelo técnico Vagner Mancini se reapresentou na Arena Condá para iniciar as atividades de preparação para a temporada 2017, quando o time terá uma agenda cheia de compromissos.

Esta foi, de fato, a primeira vez que os vestiários da Arena Condá voltaram a ter a movimentação de jogadores após o acidente aéreo que provocou 71 mortes no fim de novembro em Medellín, onde o time disputaria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional - posteriormente, a Conmebol apontou a Chapecoense como campeã do torneio.

Entre os jogadores presentes na reapresentação, estava o zagueiro Neto, um dos seis sobreviventes da tragédia. O jogador, ainda em recuperação do acidente, utilizava muletas e não tem previsão sobre quando poderá retornar aos gramados, mas vestiu a camisa de treino da Chapecoense e foi bastante saudado pelos companheiros, membros da comissão técnica, dirigentes e jornalistas presentes ao local.

Entre os seis sobreviventes do acidente com a Chapecoense, outros dois também são jogadores, casos do goleiro Jackson Follmann, que sofreu uma amputação na perna, e do lateral-esquerdo Alan Ruschel, que já manifestou o desejo de voltar a atuar profissionalmente, assim como Neto.

Cautelosa para tornar oficial a chegada dos reforços para a temporada 2017, a diretoria da Chapecoense só confirmou as contratações do zagueiro Douglas Grolli, dos meias Dodô e Nadson e dos atacantes Niltinho e Rossi. Mas outros nomes que ainda assinaram seus contratos também participaram da apresentação e devem ter suas contratações formalizadas nas próximas horas.

O primeiro compromisso da Chapecoense em 2017 vai ser um amistoso com o Palmeiras, agendado para 21 de janeiro, na Arena Condá. Depois, no dia 26, receberá o Joinville no seu jogo de estreia na Primeira Liga.