Com Neymar, Barcelona embarca para jogar Mundial no Japão

Único time que ainda não está no Japão para o Mundial de Clubes, o Barcelona enfim embarcou neste domingo rumo ao torneio que reúne os campeões de todas as confederações que compõem a Fifa. A delegação da equipe espanhola conta com a presença de Neymar, que ainda se recupera de leve lesão muscular na perna esquerda.

A viagem deve durar cerca de 13 horas. A previsão é de que o Barcelona desembarque em solo japonês por volta das 7 horas da manhã de segunda-feira no horário local (20h de Brasília).

Grande favorito, o Barcelona vai para Tóquio em busca do seu quinto título do ano. Em 2015, o time catalão já faturou os troféus do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei, da Liga dos Campeões e da Supercopa da Europa.

Os espanhóis vão estrear direto na semifinal do Mundial, na quinta-feira, contra o Guangzhou Evergrande. O time chinês, campeão da Liga dos Campeões da Ásia, é comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari e conta com diversos brasileiros no elenco, como Paulinho, Robinho e Ricardo Goulart.