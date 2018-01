Com Neymar, Brasil tem 5 finalistas em premiação de time ideal do ano

A Fifa e a FIFPro, sindicato mundial dos jogadores de futebol, anunciou nesta quinta-feira a lista dos finalistas para formar o time ideal do ano. Na relação de 55 atletas, há cinco brasileiros: o atacante Neymar, os laterais Marcelo e Daniel Alves e os zagueiros David Luiz e Thiago Silva.

A lista do time ideal é definida por votos dos próprios jogadores. Ao todo, cerca de 25 mil atletas de 75 países participam da eleição. Cada votante escolhe um goleiro, quatro defensores (zagueiros e laterais), três meio-campistas e três atacantes para compor um time de 11 jogadores.

A equipe ideal do ano de 2016 será anunciada em cerimônia da Fifa no dia 9 de janeiro do próximo ano, em Zurique. No mesmo evento, serão conhecidos também os melhores do ano, em premiações individuais - os finalistas destes prêmios, inclusive, serão anunciados nesta sexta-feira pela Fifa.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira a lista dos 55 finalistas para compor o time ideal do ano:

Goleiros: Claudio Bravo (Manchester City), Gianluigi Buffon (Juventus), David de Gea (Manchester United), Keylor Navas (Real Madrid) e Manuel Neuer (Bayern de Munique);

Defensores: David Alaba (Bayern de Munique), Jordi Alba (Barcelona), Serge Aurier (Paris Saint-Germain), Héctor Bellerìn (Arsenal), Jérôme Boateng (Bayern de Munique), Leonardo Bonucci (Juventus), Daniel Carvajal (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Dani Alves (Juventus), David Luiz (Chelsea), Diego Godín (Atlético de Madrid), Mats Hummels (Bayern de Munique), Philipp Lahm (Bayern de Munique), Marcelo (Real Madrid), Javier Mascherano (Barcelona), Pepe (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Sérgio Ramos (Real Madrid), Thiago Silva (Paris Saint-Germain) e Raphael Varane (Real Madrid);

Meio-campistas: Xabi Alonso (Bayern de Munique), Sérgio Busquets (Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Andrés Iniesta (Barcelona), N'Golo Kanté (Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Dimitri Payet (West Ham), Paul Pogba (Manchester United), Ivan Rakitic (Barcelona), David Silva (Manchester City), Marco Verratti (Paris Saint-Germain) e Arturo Vidal (Bayern de Munique);

Atacantes: Sérgio Agüero (Manchester City), Gareth Bale (Real Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Gonzalo Higuaín (Juventus), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Robert Lewandowski (Bayern de Munique), Lionel Messi (Barcelona), Thomas Müller (Bayern de Munique), Neymar (Barcelona), Alexis Sánchez (Arsenal), Luis Suárez (Barcelona) e Jamie Vardy (Leicester City).