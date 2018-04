Com Neymar, seleção brasileira apresenta novo uniforme

RIO - Utilizando Neymar como modelo, a CBF e a Nike lançaram na manhã desta quinta-feira a nova camisa da seleção brasileira, que será usada na Copa das Confederações, entre 15 e 30 de junho, no Brasil. Em evento na Praia de Copacabana, o presidente da entidade que controla o futebol brasileiro, José Maria Marin, também apresentou o novo coordenador das categorias de base da equipe nacional, Bebeto, e o técnico das categorias sub-20, sub-17 e sub-15, Alexandre Gallo.

O novo modelo da amarelinha tem como principal novidade a gola polo verde. Nas mangas, permaneceram as faixas verdes, semelhantes às do último modelo. O modelo é aquele que chegou a vazar na internet, há algumas semanas. "Estamos conversando com a Nike para já projetarem a sexta estrela e só esperarem o tempo necessário para ganharmos ela, no meio de 2014", brincou o técnico da seleção principal, Luiz Felipe Scolari, presente ao evento.

O atacante Neymar, do Santos, apresentou o novo modelo para a imprensa. Ele entrou "disfarçado" na quadra de futebol society montada na praia de Copacabana, em meio a cerca de 100 jovens que, como ele, usavam máscaras retratando o próprio Neymar. O grupo se partiu em dois, o jovem santista ficou no meio, tirou a máscara e revelou o novo uniforme número 1. A camisa 2, azul, será lançada nesta sexta-feira, também em Copacabana.

Essa nova camisa da seleção lembra muito a que foi usada pelo Brasil na Copa do Mundo de 1990. Ela será usada pela primeira vez pelo time nacional no próximo dia 6 de fevereiro, no amistoso contra a Inglaterra, no tradicional Estádio de Wembley, em Londres.

O duelo no qual o Brasil exibirá o seu novo uniforme marcará a reestreia de Felipão no comando do time nacional. Além do treinador, esteve presente ao evento realizado nesta quinta ao lado do coordenador-técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira.

A nova camisa da seleção também traz como novidade o desenho de um canarinho na parte interna da gola, onde a ave tradicionalmente ligada à equipe nacional aparece acima da frase "Nascido para jogar futebol" e abaixo das cinco estrelas que simbolizam o número de títulos mundiais conquistados pelo Brasil.

Grande estrela da apresentação do novo uniforme da seleção, Neymar marcou presença no evento no Rio menos de 12 horas depois de ter defendido o Santos contra o Ituano, em Itu, na noite da última quarta-feira, pelo Campeonato Paulista.