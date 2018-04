Com Nilton, Marcelo confirma Cruzeiro sem mudanças O técnico Marcelo Oliveira confirmou nesta sexta-feira a escalação do Cruzeiro para a estreia no Campeonato Brasileiro, domingo, no Independência, contra o Goiás. Com Nilton recuperado das dores no tornozelo direito, a escalação será a mesma que venceu o Resende por 4 a 0, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil.