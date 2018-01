Com nome no BID, Leandro poderá estrear sábado pelo Santos

O atacante Leandro poderá fazer sua estreia pelo Santos neste sábado, às 21h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, na Vila Belmiro. O nome do jogador foi publicado nesta quarta-feira pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que significa que ele já tem condições de jogo.

Emprestado pelo Palmeiras até o mês de dezembro, Leandro foi apresentado nesta terça-feira como o novo camisa 7, a mesma que foi utilizado por Robinho. No treinamento desta quarta-feira, o técnico Dorival Júnior testou Leandro na vaga de Geuvânio, aberto pelo lado direito.

Embora tivesse aceitado o convite do técnico Dorival Junior para jogar no Santos com a esperança de jogar mais vezes – no Palmeiras, ele teve poucas oportunidades -, o jogador prevê forte concorrência no ataque santista. “A concorrência sempre será forte. Santos e Palmeiras são dois times grandes, com jogadores de talento no ataque”, afirmou o atacante.