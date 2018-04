Com nova oferta, Neymar está cada vez mais próximo do Barcelona

SANTOS - Barcelona e Santos tiveram nesta quinta-feira mais uma reunião para tratar da venda de Neymar, e o final da novela ficou mais próximo - tanto que o diretor de futebol do clube espanhol, Raúl Sanllehí, desistiu de voltar para a Catalunha nesta quinta-feira à noite, como era a sua intenção. Ele pretendia ir embora para esperar na Espanha pelo "sim" dos santistas, e, se isso não ocorresse, o Barça esperaria até janeiro para firmar um pré-contrato com o craque e levá-lo sem nenhum custo logo depois da Copa do Mundo. Mas o dirigente resolveu ficar no Brasil até a operação ser sacramentada.

O encontro de Sanllehí com o presidente em exercício Odílio Rodrigues ocorreu às 16h, na Vila Belmiro - também estiveram presentes o agente de jogadores André Cury, que participa das negociações pelo lado do Barça, e a advogada espanhola Mariana Tumbiolo, que foi enviada ao Brasil pelo clube para redigir o contrato de transferência. Foi uma forma de tentar despistar a imprensa, que compareceu em peso a um evento promovido pelo Instituto Neymar Jr em um hotel de Santos (o craque e seu pai estavam lá) e, depois, foi acompanhar o treino da equipe dirigida por Muricy Ramalho no CT Rei Pelé. O Estado, no entanto, tinha a informação sobre a reunião e flagrou Sanllehí e Cury saindo do estádio às 17h52. Surpresos por terem sido descobertos, os dois trataram de entrar rapidamente no carro do agente e saíram sem dar declarações.

O Barça está seguro de que o acerto com o Santos é questão de (pouco) tempo porque sabe que Neymar não deseja jogar em outro clube. É por isso que sua diretoria não teme a investida desesperada do rival Real Madrid, que apregoa aos quatro cantos estar disposto a gastar o dinheiro que for preciso para atravessar com sucesso a negociação. Por mais que os merengues ofereçam mundos e fundos ao Santos, a cúpula catalã tem certeza de que o craque não conversará com mais ninguém. E isso também é levado em conta pelos santistas, que buscam um acordo com o Barcelona desde que Odílio Rodrigues se reuniu há exatamente duas semanas, em Madri (como o Estado revelou com exclusividade na edição do dia 11), com Sanllehí, o presidente Sandro Rosell e o vice Josep Maria Bartomeu.

O número que está na mesa é 25 milhões de euros (R$ 65,7 milhões). A fatia santista é de 55% (R$ 36,1 milhões), a da DIS, de 40% (R$ 26,2 milhões) e a da Teisa (Terceira Estrela S.A.), de 5% (R$ 3,3 milhões). Para aumentar a sua cota, o Santos tenta convencer a DIS a abrir mão de parte do valor a que tem direito.

Outra possibilidade que surgiu nesta quinta, embora seja considerada remota pelo Barça, é a DIS ficar com os seus 40% - o que deixaria todo o dinheiro da transferência para o Santos. Mas essa seria uma aposta arriscada para a empresa, que só lucraria se daqui a alguns anos Neymar fosse vendido por uma boa quantia.

Mesmo que o martelo seja batido nesta sexta ou sábado, o craque vai jogar contra o Flamengo, domingo, em Brasília, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria catalã mostra boa vontade para deixar o craque entrar em campo uma última vez pelo Santos para celebrar o tom cordial em que está se desenvolvendo a negociação. Na terça-feira, no Rio de Janeiro, ele se apresentará à seleção para começar a preparação para a Copa das Confederações. E, depois da competição, deverá rumar para a Espanha.

Durante o evento em Santos, Neymar evitou falar sobre a transferência para a Espanha - como, aliás, tem feito em todas as suas entrevistas. "Eu sei que vocês (jornalistas) querem perguntar sobre muitas coisas, mas hoje (ontem) deixo a bucha com o meu pai", disse ele, aos risos, logo antes de deixar o hotel. "Eu acho que a novela terminou. O pedido que eu tinha ao Santos era que o clube se posicionasse, porque essa especulação tem de acabar", afirmou o pai do craque.

O Estado tentou fazer contato nesta quinta com Odílio Rodrigues, mas a assessoria de imprensa do Santos informou que o presidente em exercício não vai se manifestar sobre a transferência de Neymar enquanto o assunto não estiver resolvido.