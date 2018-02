Com nova vitória, Santa Fe completa grupo do Flamengo na Libertadores

O Flamengo conheceu no fim da noite de terça-feira o seu último adversário na fase de grupos da Copa Libertadores. Será o Independiente Santa Fe, que superou o chileno Santiago Wanderers por 3 a 0, em casa, no El Campín, em Bogotá, avançando na última etapa preliminar da competição sul-americana.

O Santa Fe já havia aberto vantagem na série ao superar o Wanderers por 2 a 1, no Chile, em Valparaíso. E agora confirmou a classificação com um triunfo em que contou com dois gols de Morelo e outro de Tesillo. E com os dois gols marcados na noite de terça, Morelo chegou aos seis, disparando na artilharia da Libertadores.

Antes de passar pelo Wanderers, o Santa Fe havia encarado o Deportivo Táchira na Libertadores e avançando com um triunfo por 3 a 2 na Venezuela e um empate por 0 a 0 na Colômbia. A nova classificação, então, o assegura no Grupo 4 da Libertadores, que também conta com o Emelec e o River Plate, além do Flamengo.

Na Libertadores, o Santa Fe tem as semifinais em 1961 e em 2013 como as suas melhores campanhas. A sua estreia na fase de grupos vai ser na próxima quarta-feira, em casa, contra o Emelec. Os jogos contra o Flamengo serão nos dias 18 de abril, com mando da equipe carioca, e 25 de abril, na Colômbia.