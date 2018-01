Com novatos, Lusa desafia São Raimundo Com seis garotos formados nas categorias de base do clube e uma boa dose de psicologia do técnico Luís Carlos Martins, a Portuguesa enfrenta o São Raimundo, neste sábado, às 18 horas (horário de Brasília), no estádio Vivaldo Lima, em Manaus, tentando a primeira vitória em quatro rodadas. Da vice-liderança da Série B, a equipe despencou na tabela do Campeonato Brasileiro, e precisa da força de jogadores mais jovens, como Luiz Henrique, César, Lello, Bruno, Nenê e Danilo para se recuperar. "Não é o ideal, mas é uma chance para que eles demonstrem o seu potencial", disse o técnico Luís Carlos Martins. Diante dos problemas financeiros do clube, que atrasaram em pelo menos três meses os salários do elenco, Luís Carlos Martins reconhece que assumiu o papel de psicólogo do time. "Numa situação como essa, é preciso muita conversa, para mostrar a realidade do clube aos jogadores. Mas o treinador que não quiser ser psicólogo, de vez em quando, precisa mudar de profissão." Dos garotos que entram na equipe, a tarefa mais difícil é a do atacante Danilo, que substituirá o artilheiro Alex Alves, com seis gols na competição. "O Danilo tem muita habilidade e pode formar uma boa dupla com o Marcos Denner", aposta Martins. O meia Nenê, de 22 anos, será titular da Lusa pela primeira vez e se apóia na experiência dos companheiros para fazer uma boa partida. "O Capitão conversa muito comigo. Estou tranqüilo e preparado, pois há muito tempo espero por essa chance." Quem também comemora a vaga é o zagueiro Luiz Henrique, que atuará improvisado na lateral-direita. "Venho treinando há algum tempo nessa posição, e por isso acho que não terei problemas. Se eu for bem, quem sabe posso continuar atuando como lateral ?", projeta.