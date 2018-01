Com nove, Guarani empata com Avaí Não foi a estréia que o técnico Hélio dos Anjos esperava, mas o empate do Guarani com o Avaí, em 1 a 1, nesta manhã de domingo, em Florianópolis-SC, acabou sendo considerada muito bom. O time de Campinas atuou boa parte da partida c om apenas nove jogadores, por causa das expulsões do zagueiro Glauber e do centroavante Zé Carlos. Este foi o primeiro amistoso do time com vistas a disputa do Campeonato Brasileiro. "Acho que os jogadores se excederam um pouco na disposição. Mas isso é bom", comentou o técnico se referindo às duas expulsões. Os dois gols saíram no primeiro tempo. Marcelo abriu o placar para o time da casa, aos 29 minutos, mas o meia Fernando Fumagal li empatou aos 37 minutos. Quatro minutos antes o zagueiro Glauber foi expulso por jogo violento. No segundo tempo, nova expulsão, aos 17 minutos. Zé Carlos, também por jogo violento, recebeu o cartão vermelho limitando as ações do Guarani até o final do jogo. O empate foi justo. O Guarani volta a campo na quarta-feira, às 20h30, contra o Criciúma. No sábado pega o Internacional-RS, em Porto Alegre, encerrando seu giro pelo Sul do país.