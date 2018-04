Com novidades e ausências, São Paulo volta aos treinos

Depois de um mês de férias, o elenco do São Paulo voltou aos treinos na manhã desta quinta-feira, no CT da Barra Funda, em um dia marcado pela presença de novos reforços no clube e também pela ausência de alguns jogadores.

Contratados para a temporada de 2010, o meia Léo Lima e os zagueiros Xandão e André Luis treinaram com o resto do elenco pela primeira vez, enquanto o atacante Fernandinho, outro reforço, ficou fora da atividade porque ainda se recupera de uma contusão no pé.

Já o volante Renan, que retornou do Atlético-MG após ser emprestado ao time de Belo Horizonte, também foi poupado do treino por causa de uma lesão. Além de Renan, outros dois jogadores que voltaram a compor o elenco são-paulino são o atacante Roger e o lateral Wagner Diniz, que na temporada passada defenderam Vitória e Santos, respectivamente.

EXAMES

O atacante Washington, que renovou contrato com o São Paulo após ter um bom final de 2009, não compareceu à reapresentação do São Paulo nesta quinta-feira porque ficou em Curitiba para realizar exames médicos. Já o meia Marcelinho Paraíba, outro reforço para 2010, passou por uma bateria de exames no Hospital do Coração (Hcor) e também ficou fora da atividade no clube.

No primeiro dia de treinos, os jogadores foram exigidos fisicamente pelo preparador Carlinhos Neves. O São Paulo estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 17, contra a Portuguesa, no Morumbi.