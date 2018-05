Com novo técnico, Coritiba joga para recuperar confiança no Brasileirão

CURITIBA - O Coritiba estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, às 21 horas, em Chapecó, com o objetivo de recuperar a confiança. A eliminação na semifinal do Campeonato Paranaense provocou a troca de técnico da equipe, com Celso Roth assumindo o posto de Dado Cavalcanti.

O novo treinador admitiu que o elenco é fraco e alguns reforços não estão à disposição. Neste primeiro jogo, o time paranaense não poderá contar com seu principal jogador, o meia Alex, que se recupera de uma contusão. Já o atacante Zé Love está recuperado, mas deve ficar no banco.

Alex, por sinal, irá encerrar a sua carreira profissional nesta temporada, vestindo a camisa do clube que o projetou para o futebol brasileiro, antes dele brilhar por vários outros times, entre eles Palmeiras e Cruzeiro.