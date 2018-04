Com novo técnico, Santo André quer deixar zona de risco Na 17.ª colocação, com apenas 24 pontos, o Santo André é o pior clube paulista no Campeonato Brasileiro. Mas se não dá para melhorar a situação em relação a isso, o clube do ABC quer pelo menos deixar a zona de rebaixamento neste domingo, às 16 horas, contra o Santos, na Vila Belmiro.