Com novo treinador, Juventus empata com a Lazio A Juventus voltou a tropeçar neste domingo, no Campeonato Italiano, logo na estreia do técnico Alberto Zaccheroni. Diante de sua torcida, o time de Turim saiu na frente, mas cedeu o empate à Lazio, em 1 a 1, e manteve a má fase na temporada.