Com novo uniforme, Palmeiras sonha com patrocínio de R$ 30 milhões

SÃO PAULO - Após muita expectativa e promessa de mudanças, o Palmeiras apresentou nesta terça o uniforme para o resto da temporada - e não decepcionou. As camisas são semelhantes às usadas na década de 70 e parecem ter caído nas graças da torcida. Talvez empolgada com esse sucesso, a diretoria fala em arrecadar R$ 30 milhões por ano com a exploração publicitária das camisas. Por enquanto, elas estão "limpas".

O número é exagerado, como admitem os próprios dirigentes, mas eles confiam que o time terá muita visibilidade durante a Série B. A ideia é que a empresa interessada também apareça em outros espaços, como os banners exibidos durante as entrevistas coletivas. Entretanto, o clube tem encontrado dificuldades para encontrar um patrocinador master.

O presidente Paulo Nobre e seus aliados têm conversado com várias empresas, mas os números não chegaram ao esperado. A Kia, montadora sul-coreana que aparecia na camisa até o fim da participação palmeirense na Libertadores, pagava cerca de R$ 17 milhões por ano para estampar sua logomarca no espaço mais nobre do uniforme.

Por causa dos problemas para conseguir um patrocinador que fique até o fim de 2014 - ano do centenário do clube - e pague o que o Palmeiras quer, a diretoria admite fazer contratos de curta duração.

"Existem conversas com diversas empresas interessadas e não posso precisar em quanto tempo vamos estampar um novo patrocinador", disse Nobre. "O trabalho segue acontecendo com muito afinco. Acredito que teremos um novo acordo a curto e médio prazos."

A tendência é que o time estreie na Série B com a camisa sem patrocínio e faça acordos pontuais para os jogos seguintes, até a paralisação da competição para a disputa da Copa das Confederações. Nesse período, o clube espera fechar um contrato de longa duração.

ELIMINAÇÃO ATRAPALHA

Do ponto de vista técnico, a eliminação na Libertadores não causou grandes transtornos para a diretoria, mas a queda foi um desastre para as finanças do clube. Caso tivesse passado pelo Tijuana, o Palmeiras enfrentaria o Atlético-MG em dois jogos que teriam muita exposição - e exibição na TV aberta. Isso ajudaria a valorizar a marca do clube.

"Existe um padrão (de valores) para o quilate de um clube do tamanho do Palmeiras", explicou o presidente. "Nós não podemos fechar qualquer acordo só por desespero. Isso prejudicaria muito o time num futuro próximo."